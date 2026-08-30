Китай не позволит России применить ядерное оружие, заявил Bild президент Финляндии Александр Стубб. Он уточнил, что летом в этом его заверил министр иностранных дел КНР Ван И. «Он сказал: „Мы никогда этого не допустим“. Думаю, это довольно эффективный сдерживающий фактор», — отметил Стубб.

По его словам, в Москве прибегают к ядерному шантажу, чтобы сеять панику в Европе. «Россия хочет, чтобы мы, европейцы, сидели здесь и обсуждали: будет ли она усиливать эскалацию? Применит ли ядерное оружие? Нападет ли на НАТО и Европу», — пояснил Стубб. С его точки зрения, возможности Москвы для дальнейшей эскалации сейчас ограничены, и единственным действенным вариантом остается мобилизация, однако она может иметь серьезные внутриполитические последствия для Кремля, считает Стубб.

Ранее о жесткой позиции Китая по поводу применения Россией ядерного оружия говорил президент Украины Владимир Зеленский. В июле он утверждал, что Пекин в «ультимативной форме» заявил Москве о недопустимости такого шага. 24 августа украинский лидер вновь призвал Китай использовать свое влияние, чтобы остановить российскую ядерную риторику.

Близкие к Кремлю источники Bloomberg сообщили 26 августа, что Владимир Путин не собирается идти на уступки и готовится к эскалации в Украине, намереваясь усилить удары баллистическими ракетами по Киеву и другим городам. При этом все больше чиновников в окружении российского президента начинают верить, что в конечном итоге он может прибегнуть к тактическому ядерному оружию, поскольку считает проигрыш в войне абсолютно неприемлемым, говорили собеседники агентства.

По данным SIPRI, Россия располагает крупнейшим в мире арсеналом тактических ядерных боезарядов — 1816 против всего 200 у США. Боеголовки от 10 до 100 килотонн могут нести ракеты комплексов «Искандер», которых на вооружении у России 150 единиц. (themoscowtimes.com)