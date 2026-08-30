НАСА готовится к запуску своей новой флагманской космической обсерватории, которую ученые планируют использовать для исследования некоторых из величайших загадок Вселенной, включая темную энергию и темную материю, а также для проверки гравитации в огромных масштабах и поиска планет за пределами Солнечной системы.

Запуск космического телескопа «Роман», названного в честь известного американского астронома Нэнси Грейс Роман — первой руководительницы отдела астрономии в НАСА и первой женщины, занявшей там руководящую должность высокого уровня, — запланирован на воскресенье в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде. Телескоп доставит на орбиту ракета Falcon Heavy компании SpaceX. По словам представителей американского космического агентства, запуск состоится на девять месяцев раньше запланированного срока.

«Роман» — преемник космического телескопа «Хаббл», запущенного в 1990 году, и космического телескопа «Джеймс Уэбб», запущенного в 2021 году. Как ожидается, его основная миссия продлится пять лет и обойдется в 4,3 млрд долларов.

После запуска и отделения от ракеты телескоп направится к точке Лагранжа 2, расположенной примерно в 1,6 млн км от Земли, что примерно в четыре раза превышает расстояние до Луны. В этой орбитальной точке также находится телескоп «Вебб». Телескоп «Хаббл» находится на низкой околоземной орбите.

Новый телескоп оснащен зеркалом шириной 2,4 метра — такого же размера, как и главное зеркало «Хаббла». Однако «Роман» может за один раз сфотографировать область неба, более чем в 200 раз превышающую по площади доступную «Хабблу». Это означает, что он сможет наблюдать огромные участки космоса гораздо быстрее, чем «Хаббл».

«Его возможности в области астрономических наблюдений превосходят возможности „Хаббла“ более чем в 1 000 раз, и он способен охватить в одном снимке область неба, в 200 раз превышающую по площади ту, которую охватывает „Хаббл“, — сказал администратор НАСА Джаред Айзекман. — То, на обработку чего у „Хаббла“ ушло бы 2 000 лет, „Роман“ сможет сделать за год — снимки, которые он будет получать, будут настолько огромными, что не существует экрана, достаточно большого, чтобы их отобразить».