Лунный посадочный модуль, созданный хьюстонской аэрокосмической компанией Intuitive Machines, стартовал в четверг из Космического центра НАСА имени Кеннеди на мысе Канаверал.

Ожидается, что он станет первым американским космическим аппаратом, совершившим посадку на Луну, более чем за полвека и первым в истории, принадлежащим частной компании.

Посадочный модуль Nova-C, получивший название «Одиссей», отправился в космос вскоре после 01:00 по местному времени (10:00 по бакинскому времени) на ракете Falcon 9 производства компании SpaceX Илона Маска.

В ходе онлайн-трансляции НАСА и SpaceX можно было увидеть, как двухступенчатая ракета высотой с 25-этажный дом поднялась со стартовой площадки и устремилась в темное небо над атлантическим побережьем Флориды. За ракетой тянулся желтый огненный шлейф выхлопных газов.

Изначально запуск был назначен на утро среды, но был отложен на 24 часа из-за отклонения от нормы температуры жидкого метана, используемого в двигательной установке посадочного модуля.

Компания SpaceX сообщила, что проблема позднее была решена. (Голос Америки)