Украинские беспилотники рано утром 24 октября атаковали крупное нефтехимическое предприятие «Тольяттикаучук» в Самарской области, сообщили со ссылкой на местных жителей украинские мониторинговые каналы и подтвердила Astra. Судя по опубликованным видео от очевидцев, позже утром были повторные атаки. Над заводом, который принадлежит «Татнефти», поднялся столб черного дыма. В местных пабликах писали о налете БПЛА и многочисленных «мощных взрывах». Также жители города сообщали о перекрытии улицы, на которой расположен «Тольяттикаучук».

Astra уточняет, что рядом с этим местом находится Тольяттинская ТЭЦ. Вероятно, она также попала под удар — жители города сообщали о перебоях со светом и водой. Кроме того, одна из подписчиц самарского губернатора Вячеслава Федорищева написала, что в Тольятти «жесть» и в воздухе стоит «запах химозы». Предприятие производит мономеры, углеводородные фракции и добавки к автомобильному бензину. А выпускаемые заводом синтетические каучуки используются при производстве твердого ракетного топлива для тактических и баллистических ракет.

По информации Федорищева, силы ПВО и мобильные огневые группы сбили несколько БПЛА в Самарской области. Дополнительных данных он не привел, предупредив об ответственности за публикацию кадров последствий атак.

До этого «Тольяттикаучук» попадал под удары ВСУ 12 сентября. Тогда украинский Генштаб заявлял о поражении завода и сильном пожаре в Тольятти. Возгорание произошло в районе нефтехимического предприятия «КуйбышевАзот», писала Astra. Украинские войска также атаковали «Тольяттикаучук» в июне. Мэр города Илья Сухих тогда подтвердил повреждения на «промышленном объекте» в результате «падения БПЛА». (themoscowtimes.com)