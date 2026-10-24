США с 30 октября отменяют 50-процентные таможенные пошлины на ряд канадских товаров. Соответствующий указ подписал в пятницу, 23 октября, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Высокие пошлины сняты, в частности, с фанеры, некоторых видов бумажной продукции, станков для целлюлозно-бумажной промышленности, упаковочных ящиков и картонных коробок, а также со свежих и сушенных морских водорослей.

При этом, чтобы сбалансировать свой шаг, Белый дом внес в список товаров, облагаемых пошлинами, такую продукцию из Канады, как ковры, краски, шампуни, какао-порошок, деревянные гробы, палочки для мороженого, кондиционеры, морозильные камеры, а также товары для стрельбы из лука и каноэ.

Оттава проводит оценку действий соседней страны, заявил канадский министр по межведомственным отношениям и ответственный за торговлю с США Доминик Леблан. Оттава «готова конструктивно и добросовестно работать над созданием более взаимовыгодных торговых отношений, учитывающих интересы Канады», пояснил он.

Спор вокруг торговой сделки Соединенных Штатов и Канады и взаимные пошлины в размере 50% стали одним из признаков ухудшения отношений Вашингтона и Оттавы после возвращения Трампа на высший государственный пост. Так, глава Белого дома не раз говорил о возможности включить Канаду в состав США на правах 51-го штата.

В конце сентября США на неопределенное время приостановили импорт из Канады ряда товаров, в том числе алкогольных напитков, пива, игристого вина и сыворотки, некоторых молочных продуктов, а также мотоциклов. На этот шаг Вашингтон пошел после решения Оттавы зеркально отреагировать на августовское введение властями США повышенных таможенных пошлин. (DW)