Россия направила ноту Германии с требованием официально признать актами геноцида блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха. Соответствующую ноту посольство РФ направило в МИД ФРГ, сообщает РИА Новости, ссылаясь на документ.

В нем говорится, что российская сторона «констатирует противоречивый характер подхода» немецких властей «к вопросу об официальном признании актами геноцида преступлений против человечности, совершенных Германией в прошлом». Германская сторона, признав актом геноцида свои преступления в эпоху колониализма, «до сих пор не сделала этого в отношении блокады Ленинграда и других преступлений против народов СССР в период Второй мировой войны», сказано в тексте.

«Российская сторона настаивает на официальном признании германской стороной этих злодеяний Третьего рейха актами геноцида», — отмечается в ноте.