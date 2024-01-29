В Ереване осквернили памятник детям блокадного Ленинграда. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Армения.

Уроженец армянской столицы Самвел Ширинян опубликовал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеозапись, на которой он срывает с возложенных у монумента венков российские флаги и сбрасывает цветы на землю.

Комментируя свой поступок, мужчина заявил, что у блокады Ленинграда не было документации. Так он, якобы, отреагировал на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что в Нагорном Карабахе не были задокументированы этнические чистки армян.