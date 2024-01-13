Во Франции завершилась акция протеста азербайджанцев против вандализма в отношении памятника азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван в городе Эвиан-ле-Бене.

Как сообщает французское бюро Report, участники акции скандировали лозунги «Защитим культурное наследие Натаван», «Требуем восстановления названия «Азербайджанского сада», «Защитим наследие выдающейся азербайджанской поэтессы Хуршидбану Натаван», «С уважением отнесемся к роли Натаван в литературе и защите прав женщин», «Объединимся для сохранения наследия Натаван».