Антиазербайджанская политика Франции, резко усилившаяся в последнее время, теперь перешла в область культуры и искусства.

Как передает Report со ссылкой на французское издание Le Messager, мэрия французского города Эвиан-ле Бен, которая еще в 2015 году подписала хартию о сотрудничестве с азербайджанским городом Исмаиллы, на днях приняла враждебное по отношению к культуре Азербайджана решение убрать в городе все надписи с упоминанием «Азербайджанского парка».

Напомним, «Азербайджанский парк» был открыт в 2017 году в рамках вышеупомянутой хартии о сотрудничестве.

По информации французского издания, в понедельник, 18 декабря, представители оппозиции потребовали от муниципального совета официально убрать в городе все надписи с упоминанием этого парка.

По словам мэра города Жозиан Лей, все упоминания об «Азербайджанском парке» уже удалены.

Судя по сообщению французского издания, недавнее решение французского города вызвано «любовью» Франции к Армении. Между тем, похоже, враги азербайджанской культуры теперь обратили свой взор на памятник известной азербайджанской поэтессы Хуршидбану Натаван, который был установлен в 2017 году в рамках той же хартии о сотрудничестве.

Заместитель мэра Жан-Пьер Амадио встал на защиту памятника, отдавая дань уважения Хуршидбану Натаван: «Она известна как свободная женщина, а на памятнике в Эвиане она изображена без покрывала. Конечно, мы поддерживаем армянский народ, но культура и искусство — самые надежные мосты, соединяющие народы и страны. Должны ли мы все убрать и снести эти мосты?»

Как отмечает издание, мэр Жозиан Лэй также сообщила, что были приостановлены отношения и с российском Иркутском.

Этот шаг мэрии французского города демонстрирует преобладающую во Франции в последнее время политику культурного шовинизма, ксенофобии, предрассудков и нетерпимости к другим культурам.