Польские фермеры планируют очередную акцию протеста в Варшаве 6-7 марта.

Как передает # со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает профсоюз работников сельского хозяйства «Солидарность».

«В связи с постановлением № 1/24 Национальной комиссии профсоюза «Солидарность» президиум Национального совета нашего Союза начал сотрудничество с другими сельскохозяйственными профсоюзами, инициативами фермеров со всей Польши с целью организации в Варшаве совместных манифестаций с 6 по 7 марта в период проведения заседаний сейма», — сказано в сообщении.

В минувший вторник в польской столице прошел организованный профсоюзами работников сельского хозяйства «Марш на Варшаву».

По оценкам полиции, в акции протеста приняли около 10 тыс. человек.

Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции из Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.