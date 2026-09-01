Властям Армении стоит дать народу страны возможность сделать выбор по вопросу о вступлении в Евросоюз и закрыть тему. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном.

Российский лидер подчеркнул, что «всегда должен быть у народа выбор».

«Ну так сделайте его, и закроем тему, вот и все. Самое простое — это обратиться к людям, спросить: «Вы что хотите? Так или так?» И все», — сказал Путин.

Он предложил на встрече поговорить по этой теме подробнее. «Давайте мы сейчас спокойненько это все обсудим», — сказал Путин в завершение открытой части встречи.

Встреча российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна завершилась, продлившись около часа, передает корреспондент ТАСС.

Большая часть встречи состоялась в закрытом формате. В открытой части обсуждалось намерение Армении вступить в ЕС.

С российской стороны участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, вице-премьер Алексей Оверчук, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, министр транспорта Андрей Никитин, министр энергетики Сергей Цивилев, руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, глава РЖД Олег Белозеров и глава Росатома Алексей Лихачев.