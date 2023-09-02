Мы решительно осуждаем и отвергаем заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 2 сентября 2023 года, которое в очередной раз доказывает продолжающиеся претензии к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана и служит поощрению сепаратизма в Карабахском регионе Азербайджана.

Как сообщает #, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

В МИД отметили, что это заявление премьер-министра Армении противоречит ранее озвученному им заявлению, в котором говорилось о поддержке территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский регион, и наносит серьезный удар по продолжающемуся мирному процессу.

Ранее Пашинян заявил, что «Все заявления о несуществовании Нагорного Карабаха как территориальной единицы и решении нагорно-карабахской проблемы беспочвенны до тех пор, пока не будут окончательно решены вопросы безопасности и защиты прав армян Нагорного Карабаха».