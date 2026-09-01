Вице-президент США Джей Ди Вэнс вступил в жесткую публичную перепалку с Абдулом Эль-Сайедом, претендентом на место в Сенате от Мичигана.

Конфликт начался после того, как политик-демократ позволил себе комментарий, который многие расценили как выпад в адрес супруги вице-президента Уши Вэнс.

Как сообщило издание The New York Times, во время выступления на политическом митинге Вэнс резко обратился к оппоненту, потребовав не произносить имя его жены и заявив, что тот находится совершенно на другом уровне. «Абдул, держи имя моей жены подальше от своего рта», — заявил он.

Поводом для конфликта стали комментарии Эль-Сайеда о Уше Вэнс. Ранее в августе демократ отреагировал на выступление вице-президента, упомянув его покойного деда, шуткой о том, возьмет ли Вэнс супругу с собой «назад во времени», чтобы познакомить ее с дедом. Уша Вэнс — дочь индийских иммигрантов, в детстве воспитывалась в индуистской традиции.

Позднее Эль-Сайед пояснил, что хотел указать на политическую философию Вэнса, которая, по его мнению, предполагает, что одни люди могут считаться «более американцами», чем другие.

Сама Уша Вэнс позже отметила в интервью журналистам, что инцидент ее скорее позабавил, а в семье мужа она всегда чувствовала себя окруженной теплом и заботой.