Бывший президент США Барак Обама заявил, что он некоторое время «наблюдал» за правительством Трампа, но теперь, похоже, оно его больше не устраивает.

«Представьте себе, если бы я так поступил. Это немыслимо, чтобы те же партии, которые сейчас молчат, терпели бы подобное поведение с моей стороны или со стороны моих предшественников», — сказал он, передает bild.de.

Обама подчеркнул, что решение проблемы лежит на плечах граждан США.

«Никто не придет спасать. Самая важная должность в этой демократии — гражданин», — цитирует политика CNN.

Он также выразил сомнение в том, что новые пошлины «хороши для Америки», однако больше его беспокоят внутренние политические события.

«Я глубоко обеспокоен правительством, которое угрожает университетам, которые защищают студентов, использующих свое право на свободу слова».