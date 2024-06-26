«Призываем французские власти обеспечить основные права и свободы политических активистов Новой Каледонии, а также всех жителей этого архипелага, страдающих от пренебрежительного отношения метрополии и действий французского правосудия, носящих явный отпечаток колониального прошлого», — отметила дипломат.

Захарова напомнила, что в конце прошлой недели были задержаны и помещены под стражу 11 известных активистов национально-освободительного движения Новой Каледонии, в том числе Кристиан Тен — лидер так называемой ячейки по координации полевых действий.

«Большинство из них, несмотря на протесты местных жителей, были этапированы в метрополию за 17 тыс. км от собственного дома. Париж выдвигает против заключенных под стражу канаков целый ряд обвинений, включая планирование и подстрекательство к преступлениям в составе организованной группы, попытки убийства представителей сил правопорядка и другое», — указала она.

Дипломат обратила внимание, что среди задержанных также фигурируют видные политические деятели канакского национально-освободительного движения.

«Аресты и принудительный вывоз с территории Новой Каледонии канакских активистов спровоцировали новый виток напряженности на архипелаге и обострили и без того сложную политическую ситуацию в регионе. Исходим из того, что нынешний общественно-политический кризис в Новой Каледонии является результатом незавершенности процесса ее деколонизации.