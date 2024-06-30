Первый тур выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) Франции был сорван на участках в коммуне Уаилу в Новой Каледонии.

Об этом сообщает Outre-mer La Premiere, отмечая, что неизвестные перекрыли вход в мэрию автомобилем и подожгли его. Помимо горящего автомобиля, неизвестные оставили у входа тяжелый бетонный блок и ветки деревьев. В результате ни избиратели, ни даже мэр коммуны не смогли попасть в здание, урны для голосования также не установили.

Новая Каледония — особое административно-территориальное образование Франции, расположенное в Тихом океане. Большинство населения составляет меланезийский народ канаки.