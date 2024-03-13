Национальное собрание Франции одобрило правительственную стратегию в отношении Украины, которая включает двустороннее соглашение о безопасности, подписанное президентами стран ранее.

Как пишет Le monde, в среду вопрос должны обсудить в Сенате. Уже в четверг, 14 марта, президент Эммануэль Макрон выступит с речью о войне в Украине на телевидении.

Перед голосованием французский премьер Габриэль Атталь заявил о переломном моменте в конфликте, отметив, что победа России несет «реальные опасности для повседневной жизни французского народа». По его словам, воздержаться от голосования — это как убежать от ответственности перед историей.