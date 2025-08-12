Правительство Ирана одобрило законопроект о деноминации национальной валюты — риал, передает EFE.

«Для того чтобы снизить психологическое давление и провести ряд структурных реформ, правительство одобрило этот законопроект», — заявила представитель правительства Фатема Мохеджерани.

По ее словам, «из-за инфляции национальная валюта стала практически бесполезной».

Теперь проект денежной реформы предстоит одобрить депутатам меджлиса (парламента Ирана) и членам Совета стражей конституции.

О том, когда будет проведена реформа, не сообщается.