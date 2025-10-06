В Иране приняли решение о проведении деноминации национальной валюты — риала, обсуждение вопроса велось с 1990-х годах. Об этом 5 октября сообщает портал Jfranews со ссылкой на парламент страны.

По информации портала, законопроект утвердил парламент Ирана. Предполагается, что с банкнот уберут четыре нуля — новый риал будет равен 10 тыс. старых риалов.

На подготовку реформы выделили два года, после чего в течение трех лет можно будет одновременно использовать новые и старые купюры. Законопроект еще должен утвердить Совет стражей конституции, проверив его на соответствие основному закону страны.