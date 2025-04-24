Правительство Эстонии на заседании в четверг одобрило закон о выходе из Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавской конвенции).

«В текущей ситуации в сфере безопасности Силам обороны необходима дополнительная гибкость и свобода в выборе систем вооружения и решений, учитывающих характер угрозы для нас и поведение потенциального противника», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что параллельно с Эстонией процедура выхода из Оттавской конвенции также инициирована в Латвии, Литве, Польше и Финляндии.

Ранее в четверг в официальном вестнике государственной информации Латвии был опубликован подписанный президентом закон о выходе страны из Оттавской конвенции.