Западные разведывательные службы предупредили руководителей европейских оборонных компаний, что Россия активизирует усилия по подготовке покушений на них, и это вынуждает предприятия усиливать личную охрану своих топ-менеджеров, сообщила в воскресенье, 11 октября, британская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на представителей пяти европейских разведслужб.

По словам собеседников издания, Кремль на фоне тупика на поле боя в Украине и экономических трудностей в России распорядился расширить диверсионные и «гибридные» операции в Европе, стремясь в ближайшие месяцы критически ослабить поддержку Киева. Покушения на гражданских лиц в Европе, которые прежде считались табу даже для российских спецслужб, становятся все более заметной частью этих планов, сказали они.

Источники отметили, что под угрозой находятся и руководители небольших предприятий, особенно тех, которые производят беспилотники и комплектующие к ним. «Уровень угрозы в Европе вырос. Угрозы касаются не только имущества, но и людей», — заявил один из высокопоставленных представителей европейской разведки. (DW)