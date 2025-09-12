Компании и предприятия оборонного сектора РФ включены в новый пакет санкций Великобритании. Об этом говорится в документе, распространенном правительством Соединенного Королевства.

В черный список попали компании «Анозит», «Протон», «Синвент», «Элеконд», НПО «Поиск», «Солитон», «Технодинамика», «Русполимет», «Бин Инь», «Российский институт мощного радиостроения», «Брянский химический завод имени 50-летия СССР», заводы «Мезон» и «Реконд», Редкинский опытный завод, предприятие «Звукотехника», Сарапульский радиозавод, Мытищинский приборостроительный завод, конструкторское бюро «Икар».

Среди физических лиц санкции введены в отношении Елены и Алексея Малицких. Они называются совладельцами китайской компании Shenzhen Blue Hat International Trade. Рестрикции распространены и на гражданина Азербайджана Шанлика Шукурова, якобы связанного с турецкой компанией Mastel Makina. Указанные компании также подпали под санкции.