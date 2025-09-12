Дополнительные санкции в отношении 14 физических и 48 юридических российских лиц были введены Японией 12 сентября. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные на сайте министерства экономики и юстиции страны.

«Кабинет министров введет замораживание активов и другие меры в отношении лиц, связанных с Россией», — говорится в тексте документа.

Также данные меры будут распространяться на некоторые компании, зарегистрированные на территории Белоруссии, Китайской Народной Республики (КНР), Турции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Сейшел и Маршалловых островов.

Уточняется, что активы вошедших в санкционные списки компаний, среди которых детский лагерь «Артек» и Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, будут заморожены. Кроме того, в отношении еще двух организаций из РФ будет применен запрет на экспорт.