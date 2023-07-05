Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 18 компаний, зарегистрированных в России, Люксембурге, на Кипре и Британских Виргинских островах.

Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

«В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 июля 2023 года» О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в тексте указа.