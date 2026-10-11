Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна может провести выборы главы государства, если Россия согласится на 60-дневное прекращение огня. Об этом он сказал в воскресенье, 11 октября, в эфире программы This Week на американском телеканале ABC.

«Пожалуйста, передайте Путину: дайте нам два месяца, 60 дней полного прекращения огня. 60 дней, и мы организуем выборы», — сказал Зеленский в разговоре с ведущим программы Джонатаном Карлом. Он также добавил, что, «при всем уважении к президенту Трампу», именно граждане Украины «должны выбирать того или иного лидера».

На вопрос ведущего о том, почему президент США Дональд Трамп и американский техномиллиардер Илон Маск обвиняют его в продолжении войны, Зеленский ответил, что Вашингтон не может «найти ключ к тому, как остановить» главу России Владимира Путина. «Потому что остановить Путина сложнее, чем давить на других. Потому что проще говорить о ценах и связывать их с Украиной», — добавил он. (DW)