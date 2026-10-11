Все три суперкомпьютера «Яндекса» могли выйти из строя после атак украинских беспилотников на три из пяти дата-центров компании в Рязанской, Калужской и Владимирской областях. Об этом пишет T-Invariant. Последний из объектов подвергся атаке в ночь на 11 октября: дата-центр во Владимире получил повреждения, и компания полностью остановила его работу. Там расположен суперкомпьютер «Яндекса» — «Галушкин».

Первые два дата-центра и два суперкомпьютера компании пострадали от налётов в ночь на 8 и 9 октября. В центре обработки данных в Сасово Рязанской области находились «Червоненкис» — самый производительный суперкомпьютер «Яндекса» — и «Ляпунов». После запуска в 2021 году «Червоненкис» занял 19-е место в мировом рейтинге TOP500, однако впоследствии опустился во вторую сотню. Как отмечает T-Invariant, обновлению инфраструктуры компании мешают санкционные ограничения.

Второй атакованный объект расположен в Калуге. Это крупнейший дата-центр «Яндекса» и один из крупнейших в России. Все три суперкомпьютера компании предназначены прежде всего для обучения нейросетей.

«Яндекс» не раскрывает подробностей о состоянии вычислительных машин после атак. Помимо трех пострадавших объектов, у компании есть еще два крупных дата-центра в Подмосковье — в Мытищах и Ивантеевке.

Сбои после атак ощутили пользователи не только в России, но и за рубежом. Проблемы в работе сервисов «Яндекса» зафиксированы в Казахстане, Сербии, Беларуси и Армении. Yandex Qazaqstan сообщил, что работает над устранением сбоев. «Сейчас в работе некоторых сервисов «Яндекса» могут возникать технические сложности. Мы знаем о проблеме и уже работаем над ее устранением. Наши специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить стабильную работу сервисов», — заявили в компании.

Пресс-служба «Яндекса» в РФ официально предупредила пользователей о сбоях в работе сервисов компании. «Инфраструктура наших дата-центров повреждена, поэтому в работе сервисов Яндекса могут быть сбои. Специалисты делают всё возможное, чтобы как можно скорее всё починить. Повреждения также затронули работу службы поддержки», — говорится в сообщении.

Проблемы коснулись и других сервисов, работающих на облаке «Яндекса». Сеть пиццерий «Додо» объявила о техническом сбое. «Сейчас недоступны сайт и приложение «Додо Пиццы»: не получится оформить доставку, самовывоз или сделать заказ в пиццерии. Команда уже работает над восстановлением вместе с провайдером», — заявили в «Додо». По данным «Сбой.рф» и Downdetector, проблемы также зафиксированы у «Дом.ру», сайта аэропорта Пулково, «Магнита», «Ленты», «М.Видео», Timepad, «Юрента», «Вкусно — и точка», Delivery Club, LIME, Flowwow и DDX Fitness.

По данным T-Invariant, из шести крупнейших суперкомпьютеров России относительно защищёнными от атак БПЛА остаются только два супервычислителя «Сбербанка» — Christofari и Christofari Neo в Сколково. Суперкомпьютер МТС GROM в Лыткарино и оставшиеся дата-центры «Яндекса» в Подмосковье находятся в городах, которые регулярно подвергаются массовым налётам дронов. «Восстановить работу суперкомпьютеров такого уровня не получится. И дело даже не в наличии денег. Главная проблема даже не санкции, а дефицит чипов и других комплектующих, на них огромная очередь по всему миру», — считает специалист по суперкомпьютерам, говоривший с T-Invariant. Другой эксперт объяснил незащищённость инфраструктуры тем, что «Яндекс» строил центры «в мирные времена и для мирных времен».

«Никаких хороших вариантов, что делать, нет. Делаем плохие», — так ситуацию в «Яндексе» после первых двух атак описывал один из сотрудников компании, с которыми поговорил The Bell. Другой собеседник издания, знакомый с устройством инфраструктуры «Яндекса», рассказал, что если у компании выпадает один дата-центр — с этим можно что-то сделать, если два — это уже серьезные проблемы. Но если их будет три — как произошло после удара по дата-центру во Владимире — под угрозой, по словам источника, оказывается работоспособность уже основных сервисов компании.

На этом фоне «Яндекс» добавил в пользовательское соглашение раздел об освобождении от ответственности при обстоятельствах непреодолимой силы, включая атаки БПЛА. В компании пояснили РБК, что такие положения предусмотрены законодательством и уже содержались в условиях использования многих сервисов. «Сейчас мы приводим эти положения к единому виду во всех сервисах компании. Изменения носят уточняющий характер и не меняют существующие правовые механизмы», — сообщили в «Яндексе». В перечень форс-мажора включены военные действия и «теракты, в том числе с применением дронов и ракет», последствия обстрелов и взрывов, масштабные аварии на объектах энергоснабжения и связи, вызванные внешними причинами. (themoscowtimes.com)