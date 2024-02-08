В результате кибератаки Главного управления разведки Министерства обороны Украины у российских захватчиков масштабный сбой программы управления дронами.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале ГУР МОУ, киберспециалисты разведки совершили очередную успешную операцию против российских оккупантов: сегодня захватчики жалуются на массовый сбой программы управления дронами. «Этот софт россияне устанавливают для перепрошивки беспилотников марки DJI под нужды ведения боевых действий», — говорится в сообщении.

В ГУР рассказали, что программное обеспечение, среди прочего, позволяет вражеским операторам дронов: настраивать пульты управления и создавать новые; захватывать видео и передавать картинку на командный пункт; управлять дроном с компьютера (не через пульт).