Пара истребителей ВВС Израиля в ночь на субботу нанесла удар по международному аэропорту Эн-Найраб в городе Алеппо в Сирии. В результате взлетно-посадочная полоса была на время выведена из строя, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«14 октября с 23:32 до 23:36 парой тактических истребителей F-16 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря нанесен удар по международному аэропорту Эн-Найраб (Алеппо), в результате которого взлетно-посадочная полоса временно выведена из строя», — сообщил он. (ТАСС)

