Президент Израиля Герцог написал последнюю букву в свитке Торы солидарности, который должен символизировать мир и единство между Израилем и Украиной.

Написание свитка началось сразу после начала войны в Украине в феврале 2022 г., первую букву написал президент страны Зеленский. В написании свитка также участвовали главные раввины Израиля, еврейские солдаты украинской армии, представители местной еврейской общины, члены семей заложников и погибших.

«Солидарность граждан Израиля и еврейской общины Украины многократно усиливает нашу общую силу и волю к победе», — заявил Герцог (Ynet).