Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Синди Маккейн назвала продовольственную ситуацию в секторе Газа катастрофической.

Об этом заявила Синди Маккейн в интервью японскому телеканалу NHK.

«Ситуация катастрофическая. Там очень серьезная проблема недоедания, люди умирают от голода», — сказала она.

По словам Маккейн, ВПП ООН является крупнейшей и единственной организацией, способной обеспечить продовольствие в объемах, необходимых Газе, однако гуманитарная деятельность затруднена действиями израильских военных. «Очень сложно, когда на нас направлены пушки, танки и другое оружие», — добавила она.

Согласно последним данным Минздрава Газы, общее число палестинцев, погибших в секторе в результате боевых действий, превысило 62 тыс., более 157 тыс. получили ранения, еще около 270 жителей анклава, в том числе 112 детей, умерли от голода.