Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал ситуацию со здоровьем людей в секторе Газа «неописуемой». Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в X (ранее Twitter).

«Ситуация со здоровьем в Газе не поддается описанию», — указал глава ВОЗ, еще раз выразив «серьезную обеспокоенность по поводу возможного полномасштабного нападения на Рафах, которое приведет к невообразимым страданиям». «Я повторяю призыв ко всем сторонам работать во имя мира», — подчеркнул Гебрейесус.