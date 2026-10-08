Китай выдвинул кандидатуру министра здравоохранения Сун Ли на пост главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, по данным правительства, Сун Ли был выдвинут на замену действующему генеральному директору Тедросу Адханому Гебрейесусу.

В случае избрания, Китай считает, что Сун Ли поможет Всемирной организации здравоохранения играть более активную роль в улучшении здоровья и благополучия всего человечества, заявила журналистам представитель Министерства иностранных дел Мао Нин, пишет Reuters.

«Выдвижение кандидатуры Китая способствует совместному продвижению построения глобального сообщества здравоохранения и демонстрирует твердую поддержку Китаем многостороннего подхода», — отметила Нин.

Сун обладает 20-летним опытом работы в области политики охраны здоровья матери и ребенка и международного сотрудничества.

Полный список кандидатов будет опубликован ВОЗ после заключительных заседаний региональных комитетов, которые, как ожидается, состоятся в начале ноября. На сайте ВОЗ представлены шесть кандидатов на этот пост от Саудовской Аравии, Бельгии, Катара, Ботсваны, Индонезии и Испании.