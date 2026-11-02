Конфликт США с Ираном при любых условиях завершится в ближайшее время — Тегеран либо пойдет на сделку с Вашингтоном, либо Соединенные Штаты силой добьются завершения конфликта. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью Right Side Broadcasting Network (RSBN), опубликованным в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы уже одержали такую победу, и мы очень скоро завершим все, так или иначе», — подчеркнул глава Белого дома.

Трамп также отметил, что достижение соглашения может стать для Ирана более простым выходом из ситуации.