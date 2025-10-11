Леди Гага появится в долгожданном продолжении фильма «Дьявол носит Прада». Несмотря на бешеную загрузку, певица нашла место для нового проекта.

Как сообщает издание Variety, Гагу недавно заметили в Милане (Италия), где и снимается сиквел. 39-летняя артистка отправилась туда во время своего тура Mayhem Ball после четырех аншлаговых концертов в Лондоне, Великобритания.

Для Леди Гаги — это не первое появление в кино. Ранее она играла главные роли в таких фильмах, как «Звезда родилась», «Дом Гуччи» и «Джокер: Безумие на двоих». Сейчас роль артистки в ленте «Дьявол носит Прада 2» максимально держится в секрете.

Создатели фильма пока не раскрывают сюжет, но некоторые детали уже появились в сети. Традиционные журналы начали приходить в упадок, как и карьера Миранды Пристли. Между тем ее бывшая ассистентка Эмили становится влиятельным лидером компании класса люкс и одновременно главной конкуренткой Миранды.

К своим ролям вернутся Энн Хэтэуэй, Мерил Стрип, Эмили Блант и Стэнли Туччи. Среди новых лиц — звезда «Бриджертонов» Симон Эшли, Люси Лью из «Ангелов Чарли» и сестра Тимоти Шаламе — Полин.

Напомним, что фильм «Дьявол носит Прада» основан на одноименном романе Лорен Вайсбергер, который вышел в 2003 году.

Премьера фильма «Дьявол носит Прада 2» запланирована на 1 мая 2026 года — это почти через 20 лет после выхода первой части.