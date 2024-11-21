Анджелина Джоли снимется в фильме «Швы» (Stitches). Режиссером проекта станет Алис Винокур, пишет Variety, передает snob.ru.

Сюжет картины развернется в Париже. Джоли сыграет женщину-режиссера, чья судьба пересечется с двумя другими героинями во время Недели моды.

Съемки начнутся в начале 2025 года, дата премьеры пока не названа. Это будет первый англоязычный проект француженки Алис Винокур. Производством займется компания CG Cinema.

Анджелина Джоли последний раз снималась в Париже в картине «Мария». На Венецианском кинофестивале фильму восемь минут аплодировали стоя.

Алис Винокур снимала такие фильмы как «Августина» и «Проксима». Женщина также является соавтором сценария «Мустанга».