Актриса Анджелина Джоли опубликовала в Instagram пост, в котором выразила позицию относительно израильско-палестинского конфликта.

Звезда заявила, что не поддерживает ни одну из сторон. По словам Джоли, она «испытывала ярость и тошноту» из-за страданий мирных жителей обеих сторон.

«То, что случилось в Израиле — акт терроризма. Но это не может оправдать то, сколько невинных жизней пострадали из-за бомбардировок мирного населения в Газе. Населению некуда бежать, у людей нет доступа к еде и воде, нет возможности эвакуироваться, они лишены даже простого человеческого права пересечь границу, чтобы искать убежища», — высказалась артистка.

Джоли напомнила, что уже около 20 лет работает с беженцами, которым в разный период времени пришлось покинуть свое место жительства. Актриса объяснила, что гуманитарной помощи для мирных граждан Израиля и Палестины недостаточно.

«Отказ в помощи, топливе и воде — это коллективное наказание для всего народа. Из гуманных соображений необходимо немедленно прекратить огонь. Жизни палестинцев и израильтян, как и жизни всех людей во всем мире, равноценны», — написала Джоли в личном блоге. (gazeta.ru)