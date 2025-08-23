Николас Кейдж близок к соглашению о участии в пятом сезоне сериала «Настоящий детектив» на HBO, сообщает Variety со ссылкой на источники, передает mentoday.ru.

Подробности о новом сезоне хранятся в строжайшем секрете, но ранее сообщалось, что действие пятого сезона развернется в районе залива Джамайка в Нью-Йорке.

Пятый сезон «Настоящего детектива» был анонсирован в феврале 2024 года — сразу после успеха четвертого сезона, известного как «Настоящий детектив: Страна ночи».

Исса Лопес возвращается в качестве сценариста и шоураннера в рамках ее общего соглашения с HBO. По данным стриминга, четвертый сезон стал самым популярным в истории шоу, собрав 12,7 миллиона зрителей на всех платформах.

Представители HBO отказались от комментариев на тему формирования актерского состава.

Для Кейджа эта роль станет лишь второй главной на телевидении за его легендарную карьеру. В 2024 году стало известно, что он сыграет Человека-паука Нуар в игровом сериале для MGM+ и Amazon Prime Video. Официальная дата выхода шоу не назначена, но ожидается, что оно выйдет в 2026 году.

Николас станет очередной звездой первой величины, получившей главную роль в «Настоящем детективе». В предыдущих сезонах главные роли исполняли Мэттью Макконахи, Вуди Харрельсон, Колин Фаррелл, Рэйчел Макадамс, Махершала Али и Джоди Фостер.

Харрельсон, Макконахи, Али и Фостер получали номинации на «Эмми» за свои сезоны, а Фостер выиграла как «Эмми», так и «Золотой глобус» за работу в четвертом сезоне.

Кейдж — один из самых статусных актеров своего поколения, получивший «Оскар» за лучшую мужскую роль за «Покидая Лас-Вегас» и номинацию в той же категории за «Адаптацию». Вполне вероятно, с пятым сезоном Николас замахнется и на еще несколько наград.

Успех сериала строится на нескольких вещах — новаторском подходе к повествованию, глубокой философской подоплеке, визуальной поэтике и мастерски подобранном актерском составе.

Каждый сезон — самостоятельная история с новыми персонажами и локациями, что позволяет экспериментировать с жанрами: от южной готики (1-й сезон) до городского нуара (2-й сезон) и арктического хоррора (4-й сезон).

Сериал опирается на идеи пессимистичной философии (Шопенгауэр, Лиготти), мифологию Лавкрафта («Желтый Король», «Каркоза») и религиозные ереси. Диалоги Раста Коула о природе зла и бессмысленности жизни стали культовыми. Зрители отмечали, что сериал «заставляет не смотреть, а вдумываться».

Привлечение Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсона в первом сезоне изменило статус телепроектов — голливудские актеры стали массово сниматься в сериалах. Сериал популяризовал 8-серийные форматы и доказал, что ТВ может быть искусством на уровне кино.