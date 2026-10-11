Президент Украины Владимир Зеленский предложил России взаимно прекратить удары по энергетической инфраструктуре: Киев готов отказаться от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), если Москва перестанет наносить удары по украинской энергетике. «Украина будет готова прекратить удары по российским НПЗ, если Россия перестанет наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре. Любые шаги по деэскалации должны быть взаимными и сопровождаться реальными гарантиями», — написал он в своем телеграм-канале. Зеленский отметил, что остановить атаки на энергетические объекты можно уже сейчас, однако Владимир Путин, добавил украинский президент, не хочет этого делать.

Зеленский также сообщил, что Киев продолжит координировать действия с европейскими лидерами и добиваться дополнительной военной помощи. В первую очередь речь идет о системах противовоздушной обороны и боеприпасах для боевой авиации.

Предложение Зеленского прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп разрешил Путину поставить около 5 млн тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки. Решение снять ограничения на поставки российского дизеля вызвало критику в Конгрессе США, где начали готовить полный запрет на импорт российской нефти.

Накануне Financial Times сообщила, что представители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время переговоров с украинской делегацией пригрозили прекратить передачу Киеву разведывательных данных, если Украина продолжит атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы.

Трамп ранее призывал Украину прекратить удары по российским НПЗ, объясняя свою позицию тем, что такие атаки приводят к росту цен на топливо в США. Киев в ответ заявлял, что сделает это, если Россия перестанет бить по украинской энергетике. (themoscowtimes.com)