Полиция Польши получила информацию о возможной попытке убийства премьер-министра Дональда Туска и министра обороны Владислава Косиняка-Камыша, сообщила в воскресенье, 11 октября, представительница министерства внутренних дел страны Каролина Галецка в социальной сети X.

«После получения польской полицией информации о возможной попытке убийства премьер-министра Дональда Туска и вице-премьера, министра обороны Владислава Косиняка-Камыша министр внутренних дел Марцин Кервиньский и министр-координатор специальных служб Томаш Семоняк распорядились принять меры в связи с этим», — написала Галецка.

По ее словам, в тот же день должно состояться совещание в центре по борьбе с терроризмом Агентства внутренней безопасности Польши (ABW).

Заявление представительницы МВД прозвучало на фоне повышенной готовности польских властей после целой серии случаев жестокого насилия в школах. Только 8 октября стало известно об очередном эпизоде — погиб школьный завхоз. (DW)