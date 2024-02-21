Президент Украины Владимир Зеленский предложил премьер-министру Польши Дональду Туску до 24 февраля приехать на границу между странами, чтобы решить вопрос с транспортной блокадой. Соответствующее видеообращение опубликовано в Telegram-канале украинского лидера.

Зеленский отметил, что поручил членам украинского правительства приехать на границу. Он призвал Туска, а также президента Польши Анджея Дуду поддержать этот диалог.

«Это национальная безопасность, мы не должны с этим затягивать. Ближайшие дни дают нам шанс это сделать. Я готов быть также на границе вместе с нашим правительством», — сказал Зеленский.