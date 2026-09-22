Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе заболел за три дня до матча с Турцией в Лиге наций. Форвард прибыл в тренировочный лагерь национальной команды в понедельник (21 сентября), но пропустил тренировку во вторник (22 сентября). Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, Мбаппе испытывает симптомы, похожие на грипп. Однако не исключено, что нападающий «трёхцветных» сыграет во встрече с Турцией. Подчёркивается, что капитан сборной Франции стал единственным футболистом, пропустившим тренировку.

Матч сборной Франции с Турцией пройдёт на стадионе «Коджаэли» в Измите.