Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Перед началом переговоров журналист спросил Трампа, по-прежнему ли он считает, что Украина способна вернуть все свои территории. Год назад на Генассамблее ООН президент США заявлял о такой возможности.

«Я думаю, они заключат соглашение. Я не хочу говорить, каким будет это соглашение», – ответил Трамп.

Президент США также высоко оценил украинских военных и руководство страны.

«Безусловно, они очень хорошие бойцы. Действительно. Они могут гордиться собой. Очень, очень способные люди, очень способное руководство», – сказал Трамп.

Отвечая на вопрос об украинских ударах по российским нефтеперерабатывающим мощностям и производству дизельного топлива, Трамп отметил, что ВСУ нанесли России серьёзный ущерб, но одновременно признал связанный с атаками рост цен на дизельное топливо.

«Но мы будем об этом говорить. Это, безусловно, очень серьёзно ударило по России», – заявил президент США.

Трамп также заявил, что, по его мнению, и президент России Владимир Путин, и Владимир Зеленский хотят завершения войны.

Отдельно британские журналисты спросили Трампа о возможности войны между Великобританией и Россией. «Думаю, с вами всё будет в порядке», – ответил он, добавив, что риторика бывшего премьер-министра Великобритании Кира Стармера в отношении России была слишком жёсткой.

Далее президенты США и Украины продолжили общение без прессы.

Ранее в тот же день, выступая на Генассамблее ООН, Трамп заявил, что готов воспользоваться новыми полномочиями по введению жёстких санкций и тарифов против России, предусмотренными законом сенатора Линдси Грэма, «если понадобится».

«На прошлой неделе в честь сенатора Линдси Грэма я подписал новый, очень важный закон, принятый Конгрессом, который наделяет меня огромными полномочиями в области введения тарифов. И, если понадобится, я буду вынужден ими воспользоваться», – сказал Трамп. (svoboda.org)