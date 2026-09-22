Введенные США санкции против иранской авиационной отрасли заставили Турцию отказаться от собственных рейсов в Иран и запретить полеты одной из его авиакомпаний. Кроме того, под удар попали сотрудничающие с Ираном банки. На фоне ужесточения американской экономической блокады Тегеран сообщил о готовности вновь разрешить судоходство в Ормузском проливе в случае ее снятия и смягчения военного давления со стороны Вашингтона.

Национальный авиаперевозчик Turkish Airlines, а также бюджетные компании AJet и Pegasus отменили все рейсы в Иран с 21 сентября, когда американские санкции вступили в силу. На сайтах первых двух рейсов в Иран больше нет до марта 2027 года, а Pegasus, по всей видимости, удалила из своей системы бронирования все такие рейсы, сообщает региональное издание Middle East Eye. Нет никаких гарантий, что Turkish Airlines возобновит полеты даже через полгода, сказал ее представитель порталу Iran International.

Также Турция запретила летать к себе иранской коммерческой авиакомпании Mahan Air после того, как США ввели санкции против обслуживавших ее турецких компаний, рассказали Middle East Eye чиновники в Анкаре. Mahan Air находилась в черном списке США еще с 2011 года, а 8 сентября они ввели санкции против всех 27 иранских авиакомпаний с целью лишить страну возможности перевозить «оружие, военных и незаконные грузы».

Кроме того, под ограничительные меры попали посреднические и подставные фирмы, а также компании из других стран, предоставлявшие услуги иранцам, в том числе из ОАЭ и Турции. «Пусть это станет предупреждением для всех, кто ведет дела с оставшимися иранскими авиакомпаниями: вы рискуете оказаться отрезанными от глобальной финансовой системы», — заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Новые санкции оказались настолько жесткими, что турецкие авиаперевозчики были вынуждены прекратить свои рейсы, пояснил Middle East Eye знакомый с ситуацией человек. По его словам, хотя ограничения в отношении американских самолетов Boeing вполне понятны, новые меры также не позволяют выполнять рейсы в Иран на европейских Airbus, поскольку в них есть компоненты американского производства.

Пока, правда, Турция не ввела запрет на полеты других иранских авиакомпаний. Но в прошедшие выходные она отозвала лицензию у иранского банка Bank Mellat, который работал в стране не одно десятилетие. Также банковский регулятор перевел под свой контроль Golden Global Investment Bank, который в 2019 году стал первым турецким инвестбанком, работающим по исламским нормам, то есть предоставляя беспроцентные услуги.

США сейчас ввели против Golden Global Investment Bank санкции за финансовые операции в пользу иранского правительства.

На этом фоне высокопоставленный иранский чиновник сообщил Reuters во вторник, что Тегеран может в течение семи дней открыть Ормузский пролив для судоходства, если США ослабят военное давление и снимут блокаду портов. По его словам, иранская делегация, которая приехала в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН, обладает всеми полномочиями для возобновления переговоров с США: «Сессия Генеральной ассамблеи — прекрасная возможность для США вернуться к дипломатии… США должны объявить о своем намерении урегулировать этот вопрос дипломатическим путем, официально зафиксировать это, а затем согласовать график дальнейших действий». (themoscowtimes.com)