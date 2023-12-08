Поставки «Газпрома» в Евросоюз сократились в несколько раз, но газ из России европейские страны все-таки продолжают получать. По двум веткам, через Украину и Турцию, идет трубопроводный газ, а закупки СПГ даже выросли с начала войны. Власти ЕС уже призывали страны и компании отказаться в том числе от сжиженного газа. Теперь Брюссель намерен дать странам возможность запрещать импорт из России и Беларуси.

Это позволит европейским энергетическим компаниям отказываться от поставок по долгосрочным контрактам, не платя большие штрафы, сказал Financial Times высокопоставленный чиновник ЕС.

Согласно черновику документа, в котором содержатся юридические обоснования новой политики (с ним ознакомилась FT), любая страна ЕС получит право запрещать российским и беларуским компаниям закупать объемы для прокачки газа по трубопроводам и мощности в СПГ-терминалах.

До войны Россия обеспечивал 40% европейского импорта газа, теперь эта доля, включая СПГ, сократилась до 12%, по данным Евростата. Некоторые западные компании, в частности, из Испании, Бельгии и Франции продолжают закупать российский СПГ, поскольку это не запрещено, а разрыв долгосрочного контракта предусматривает значительную неустойку. ЕС также не хотел вводить полный запрет на импорт СПГ, поскольку это могло дестабилизировать рынок и ударить по странам блока, чьи возможности диверсифицировать закупки ограничены.

«Компании в Европе, работающие [с Россией] по долгосрочным контрактам, говорят, что будут забирать законтрактованные объемы, если политики это не запретят», – пояснял Алекс Фоули, старший аналитик по рынку СПГ консалтинговой компании ICIS. В частности, так поступает Total Energies, владеющая 20% проекта «Ямал СПГ», который реализует «Новатэк». Полный запрет ЕС мог бы привести к некоторым перебоям в поставках, так как участникам рынка пришлось бы перестраивать маршруты и договоренности, но «в конечном итоге Европа способна найти другие источники [импорта], а Россия – других покупателей», отмечал Фоули.

Теперь Еврокомиссия пытается убедить страны полностью прекратить закупки российского газа и дает для этого тем, кто может от него отказаться, юридический инструмент. Члены ЕС смогут «частично или, где оправдано, полностью ограничивать» доступ газовых операторов из России и Беларуси к инфраструктуре, «когда это необходимо в интересах их безопасности», говорится в документе. (moscowtimes.ru)