Состоялась церемония открытия совместных военных учений «Сила единства – 2026», проводимых с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Узбекистана.

В ходе официальной части мероприятия, состоявшегося в Учебном центре «Гызылгая» в Ходжавендском районе, прозвучали государственные гимны Азербайджанской Республики, Турецкой Республики и Республики Узбекистан, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Выступившие на мероприятии подчеркнули важность подобных учений с точки зрения расширения сотрудничества между армиями наших стран, совершенствования практических навыков подразделений, обмена опытом, укрепления дружественных связей между военнослужащими и обеспечения взаимодействия при совместном выполнении поставленных задач, а также пожелали участникам учений успехов.

Затем состоялось торжественное прохождение участвующих в учениях военнослужащих перед трибуной.

В завершение ансамбль песни и танца Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова представил концертную программу.