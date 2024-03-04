В Управлении международного военного сотрудничества Минобороны состоялась 10-я встреча на уровне азербайджано-пакистанской рабочей группы между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Объединенным штабом Исламской Республики Пакистан.

Об этом сообщили в оборонном ведомстве Азербайджана.

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации и перспективам развития двустороннего военного сотрудничества, вопросам военного образования и науки, оперативного планирования, проведения совместных учений и другим темам, представляющим взаимный интерес.

После подписания итогового протокола встречи состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.