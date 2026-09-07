Сопредседатели Государственной комиссии обсудили ход реализации совместных проектов между Азербайджаном и Ираном.

Об этом сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

Сообщается, что состоялся телефонный разговор между сопредседателями Государственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран — заместителем Премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым и министром дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег.

В ходе телефонного разговора стороны рассмотрели выполнение вопросов, отражённых в Меморандуме о взаимопонимании, подписанном по итогам 17-го заседания Государственной комиссии, состоявшегося в Баку в феврале текущего года.

Стороны отметили успешное сотрудничество в торгово-экономической, транспортно-транзитной, энергетической, водной и других сферах, а также обсудили динамику реализации совместных проектов.

В частности, среди проектов в транспортной сфере важным результатом было указано завершение строительства автомобильного моста Агбенд–Кялале.

Кроме того, были обсуждены вопросы, связанные с завершением работ на грузовом терминале в Астаре.