10 декабря в сербском городе Ниш проходит церемония открытия газового интерконнектора Сербия-Болгария.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в церемонии принимают участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Республики Сербия Александар Вучич и Президент Республики Болгария Румен Радев.

Сначала был показан видеоролик о технических показателях газового интерконнектора Сербия-Болгария и важности проекта.

Выступившая затем министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович проинформировала о проекте.

На мероприятии выступил глава нашего государства.

«Азербайджан, в подлинном смысле этого слова, надежный партнер, всегда верен традициям дружбы и высоко ценит дружбу», сказал Президент Ильхам Алиев в ходе своего выступления.

«Именно построенные на дружбе, взаимопонимании и стратегическом партнерстве связи обеспечивают интересы многих стран. Сотрудничество в газовой сфере в то же время создает прочную основу для широкомасштабного регионального сотрудничества», — добавил глава государства.