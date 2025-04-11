11 апреля в турецком городе Анталья состоялась церемония открытия Анталийского дипломатического форума.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

На мероприятии сначала со вступительной речью выступил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Подчеркнув важность форума, он отметил, что в мероприятии принимают участие очень влиятельные гости.

Затем выступил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Подчеркнув важность обсуждения существующих в мире проблем, глава Турецкого государства в этом контексте коснулся роли форума.

Отметим, что в Анталийском дипломатическом форуме, являющемся одной из ведущих мировых платформ для обсуждения глобальных вызовов и поиска их решений, принимают участие более 450 высокопоставленных представителей из 140 стран, в том числе более 20 глав государств и правительств, свыше 70 министров.

На предстоящих в рамках форума более 50 мероприятиях в различных форматах будут обсуждаться глобальные вызовы и угрозы в обширном географическом регионе – от Ближнего Востока до Азии и Тихоокеанского бассейна, от Африки до Латинской Америки, а также такие важные вопросы мировой повестки дня, как изменение климата, продовольственная безопасность, цифровизация, искусственный интеллект.