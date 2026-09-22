Саудовская Аравия возобновила работу нефтепровода «Восток — Запад», остановленного 11 сентября после атак беспилотников, и уже в ближайшее время может возобновить экспорт нефти из порта Янбу на Красном море. Об этом Reuters сообщили три источника, знакомые с ситуацией. После перезапуска трубопровод пока работает на низкой скорости, а выход на прежний объем перекачки может занять несколько недель, пишет агентство.

По словам одного из источников, Saudi Aramco стремится восстановить прокачку до 4 млн баррелей в сутки. Именно такой объем нефти Саудовская Аравия направляет через трубопровод в Янбу после нарушения поставок через Ормузский пролив. Пропускная способность «Восток — Запад» составляет 7 млн баррелей в сутки.

Для достижения 40% мощности трубопроводу потребуется несколько дней, сообщил источник в сфере безопасности. По его оценке, полный перезапуск займет от шести до восьми недель. Источник в нефтяной отрасли заявил, что восстановление работы насосных станций до полной мощности может занять до шести недель.

В результате атаки беспилотников были повреждены три насосные станции, обслуживающие нефтепровод, следует из спутниковых снимков и данных источников Reuters в отрасли. Всего на линии работают 11 насосных станций и еще две отдельные станции сброса давления.

Один из источников сообщил, что после восстановления работы нефтепровод возобновит поставки сырой нефти на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco на побережье Красного моря. По его словам, во вторник, 22 сентября, в Янбу должна загрузиться одна партия нефти, предназначенная для отправки в Китай.

Еще два источника в торговой сфере сообщили, что трейдеры начали готовиться к возобновлению саудовских поставок, направляя танкеры в египетский порт Порт-Саид для перегрузки нефти с судна на судно, а также в Сиди-Керир.

Работа нефтепровода была остановлена после атак беспилотников, в которых Саудовская Аравия обвинила иракские группировки. На фоне войны США и Израиля против Ирана, нарушившей поставки нефти из Саудовской Аравии и других стран Персидского залива через Ормузский пролив, королевство использует «Восток — Запад» для перенаправления около 4 млн баррелей нефти в сутки в Янбу — примерно 4% мирового предложения. (themoscowtimes.com)